الزمالك يحجز بتروسبورت لتدريبات النجم الساحلي اليوم وغدًا

قام مسئولو نادي الزمالك بحجز ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة لفريق النجم الساحلي التونسي من أجل خوض تدريباته عليه اليوم الخميس وغدا الجمعة استعدادًا لمواجهة فريق الكرة الأول بالنادي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية. استعدادًا لمواجهة فريق الكرة الأول بالنادي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية. ومن المقرر أن يسافر فريق النجم الساحلي إلي الإسكندرية السبت المقبل ويؤدي مرانه الأخير علي ملعب الجيش ببرج العرب استعدادا للمباراة. ويواجه الزمالك فريق النجم الساحلي مساء الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية.

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