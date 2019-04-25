اليوم.. افتتاح سباق النيل الدولي للشراع "أوبتمست"

بدأت، اليوم الخميس، منافسات سباق النيل الأول لطراز "الأوبتمست"، الذي ينظمه الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء برئاسة المهندس عمرو أبو السعود، ويستضيفه النادي المصري القاهري برئاسة المهندس محمد ذكريا، تحت إشراف منطقة القاهرة للشراع برئاسة الدكتورة سارة البيه، الذي يقام للناشئين تحت ١٥، ١٢، ١٠ بمشاركة ٦ دول، وهي: (إنجلترا- ألمانيا- المغرب- الجزائر- الإمارات والدولة المضيفة مصر) خلال الفترة من ٢٥ إلى

٢٧ أبريل الجاري.

كما يقام على هامش السباق حملة لفريق "VERY NILE" لتنظيف نهر النيل من المخلفات.

وانتهت الدورة الدولية لحكام الشراع التي أقيمت يومي ٢٢، ٢٣ أبريل الجاري بمقر الاتحاد المصري للشراع، تحت إشراف منطقة القاهرة التي حاضر فيها المحاضر الدولي أنطونيو كارلوس البرتغالي الجنسية، والحكم الدولي، وخبير القوانين بالاتحاد الدولي للشراع التي

أقيمت على هامش السباق الدولي.

يقام السباق تحت رعاية وحضور كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وياسمين صالح، وزيرة البيئة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.

وصرح المهندس عمرو أبو السعود، رئيس الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء، بأن السباق يقام لدعم السياحة الرياضية في مصر التي تسهم بشكل فعال في تنشيط حركة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية، كما أنه أيضا يمثل عامل جذب كبير للسياحة لمشجعي الفرق، كما أن استضافة البطولات الدولية بمصر يؤكد ريادتها على كافة المستويات الرياضية.