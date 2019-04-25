اليوم.. انطلاق نهائي بطولة الجمهورية للفروسية

انطلق، اليوم الخميس، نهائي بطولة الجمهورية للفروسية قفز موانع للدرجات الخامسة للخيول الأجنبية، والخامسة للخيول المصرية، والسادسة للخيول الأجنبية، والسادسة للخيول المصرية والمبتدئين، وذلك خلال الفترة من ٢٥ حتى ٢٧ أبريل الجاري على ملاعب مركز رباب للفروسية

بالهرم، ومن المنتظر أن تشهد هذه البطولة منافسة كبيرة، حيث يشارك فيها أكثر من 150 فارسا وفارسة للفوز ببطولة الجمهورية، وتحديد أصحاب المركز الستة الأولى فى كل مستوىعلى الارتفاعات من 80 حتى 110 سنتيمترات.

على الجانب الآخر يبدأ الأحد المقبل تسجيل الفرسان للمشاركة فى نهائى بطولة الجمهورية للكبار على الارتفاعات من 120 حتى 155 سنتيمترا، التى تضم أربعة مستويات، وذلك على ملاعب نادى كينج زرانش بالإسكندرية خلال الفترة من 30 أبريل الجارى حتى 3 مايو المقبل.