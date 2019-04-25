انطلق، اليوم الخميس، نهائي بطولة الجمهورية للفروسية قفز موانع للدرجات الخامسة للخيول الأجنبية، والخامسة للخيول المصرية، والسادسة للخيول الأجنبية، والسادسة للخيول المصرية والمبتدئين، وذلك خلال الفترة من ٢٥ حتى ٢٧ أبريل الجاري على ملاعب مركز رباب للفروسيةبالهرم، ومن المنتظر أن تشهد هذه البطولة منافسة كبيرة، حيث يشارك فيها أكثر من 150 فارسا وفارسة للفوز ببطولة الجمهورية، وتحديد أصحاب المركز الستة الأولى فى كل مستوى
على الجانب الآخر يبدأ الأحد المقبل تسجيل الفرسان للمشاركة فى نهائى بطولة الجمهورية للكبار على الارتفاعات من 120 حتى 155 سنتيمترا، التى تضم أربعة مستويات، وذلك على ملاعب نادى كينج زرانش بالإسكندرية خلال الفترة من 30 أبريل الجارى حتى 3 مايو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.