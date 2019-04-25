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اتحاد الكرة يخاطب المصري لضم لاعبيه لمعسكر منتخب الشباب

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تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء الثنائي زياد فرج، ومهند صادق، لاعبا

فريق المصري تحت 16 عاما، لمعسكر منتخب مصر للشباب تحت 17 عاما، المقرر إقامته
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بالقاهرة مطلع الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخب الذي يقوده فنيا الكابتن ربيع ياسين سبق له ضم الثنائي في عدد من التجمعات بصحبة زميلهم إيهاب العايدي، الحارس الأساسي للمنتخب.

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