تلقى النادي الأهلي خطاباً رسمياً من منطقة القاهرة لكرة القدم باختيار ٤ لاعبين من فريق البراعم مواليد ٢٠٠٥ لمنتخب المنطقة، الذي يشارك في بطولة «طوكيو» الدولية باليابان تحت ١٤ سنة.
ووقع اختيار منتخب منطقة القاهرة على ٤ لاعبين من الأهلي، وهم يوسف جمال عبدالتواب، وأحمد أيمن السيد، وعبدالرحمن خالد ممدوح، ويوسف محمد عفيفي، بالإضافة إلى لاعبين آخرين من أنديةوادي دجلة والمقاولون العرب وإنبي والداخلية وطلائع الجيش والدرب الأحمر والشمس.
وتقام البطولة بمشاركة عدد من منتخبات عواصم العالم، حيث يشارك منتخب القاهرة ممثلاً عن مصر، وإلى جانبه منتخبات باريس (فرنسا)، وبكين (الصين)، وبرلين (ألمانيا)، وجاكارتا (إندونيسيا)، وموسكو (روسيا)، ونيو ساوث ويلز (نيوزيلندا)، وساو باولو (البرازيل)، وسيول (كوريا
ويدخل لاعبو منتخب القاهرة في معسكر مغلق يبدأ اليوم ويستمر حتى ٢٨ أبريل الجاري، على أن يسافر الفريق لليابان في ٣٠ أبريل، للمشاركة في البطولة التي تبدأ في ٣ مايو المقبل، ويقود المنتخب علاء عبده مديراً فنياً، ويعاونه أحمد فوزي مدرب حراس مرمى الأهلي، بالإضافة إلى مصطفى مارين مدرباً عاماً، وهاني العناني طبيب الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يتلقى دعوة لمشاركة لاعبيه في بطولة طوكيو تحت 14 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.