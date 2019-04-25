الأهلي يتلقى دعوة لمشاركة لاعبيه في بطولة طوكيو تحت 14 سنة

تلقى النادي الأهلي خطاباً رسمياً من منطقة القاهرة لكرة القدم باختيار ٤ لاعبين من فريق البراعم مواليد ٢٠٠٥ لمنتخب المنطقة، الذي يشارك في بطولة «طوكيو» الدولية باليابان تحت ١٤ سنة.

ووقع اختيار منتخب منطقة القاهرة على ٤ لاعبين من الأهلي، وهم يوسف جمال عبدالتواب، وأحمد أيمن السيد، وعبدالرحمن خالد ممدوح، ويوسف محمد عفيفي، بالإضافة إلى لاعبين آخرين من أندية

وادي دجلة والمقاولون العرب وإنبي والداخلية وطلائع الجيش والدرب الأحمر والشمس.

وتقام البطولة بمشاركة عدد من منتخبات عواصم العالم، حيث يشارك منتخب القاهرة ممثلاً عن مصر، وإلى جانبه منتخبات باريس (فرنسا)، وبكين (الصين)، وبرلين (ألمانيا)، وجاكارتا (إندونيسيا)، وموسكو (روسيا)، ونيو ساوث ويلز (نيوزيلندا)، وساو باولو (البرازيل)، وسيول (كوريا

الجنوبية)، وبوينس آيرس (الأرجنتين)، ولندن (إنجلترا)، وطوكيو (اليابان)، بالإضافة إلى منتخبات ٥ مدن من اليابان، وهم إيواته وفوكوشيما وإيباراكي وكاشيوا ريسول ومياجي.

ويدخل لاعبو منتخب القاهرة في معسكر مغلق يبدأ اليوم ويستمر حتى ٢٨ أبريل الجاري، على أن يسافر الفريق لليابان في ٣٠ أبريل، للمشاركة في البطولة التي تبدأ في ٣ مايو المقبل، ويقود المنتخب علاء عبده مديراً فنياً، ويعاونه أحمد فوزي مدرب حراس مرمى الأهلي، بالإضافة إلى مصطفى مارين مدرباً عاماً، وهاني العناني طبيب الفريق.