اتحاد الكرة يوقع غرامة مالية على الزمالك

تدرس لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على الزمالك، نتيجة الأحداث التي أعقبت مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز. الأحداث التي أعقبت مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز. ومن المنتظر أن تعلن اللجنة توقيع الغرامة المالية خلال ساعات خاصة بعدما اعتدى بعض لاعبى الزمالك وأفراد من الجهاز الإداري على أحد أفراد الأمن عقب اللقاء.

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