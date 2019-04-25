الأهلي يواجه اتحاد الشرطة في دوري منطقة القاهرة

يخوض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٤» مواجهة حاسمة أمام مضيفه اتحاد الشرطة، غداً الجمعة، وذلك ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة السوبر لدوري منطقة القاهرة، حيث تفصل المباراة بين الأهلي وبين تتويجه باللقب.
الأهلي يدخل المباراة وهو يحتاج للفوز أو التعادل بأية نتيجة من أجل حسم اللقب لصالحه، حيثيحتل صدارة الترتيب برصيد ١٠ نقاط، بفارق نقطتين عن الشرطة الذي يمتلك ٨ نقاط ، لذلك ستكون المواجهة فاصلة بين الفريقين، وسيسعى كل منهما بقوة لتحقيق الفوز.
وفاز الأهلي خلال بطولة السوبر في ٣ مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، حيث تعادل أولاً
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي محمد سعد مديرا فنيا، ومعتز بالله إينو مدربا عاما، وأنور وجدي مدرب حراس المرمى، وعمار فتحي إداريا، وحسن فاضل طبيب الفريق، وأحمد شوقي مدلكا، ومحمد نحلة معداً بدنيا.
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