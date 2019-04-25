تعرّف على الدول المشاركة في بطولة شرم الشيخ الدولية للهجن

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تشهد بطولة شرم الشيخ الدولية للهجن، التي تستضيفها المدينة السياحية، مشاركة ١٦ دولة، هي: مصر والسعودية وفرنسا والسودان وتشاد وإريتريا والنيجر وتونس والجزائر والمغرب والأردن والإمارات والبحرين وعمان والكويت ولبنان.
البطولة قام بافتتاحها، منذ قليل، المهندس مصطفى مدبولي، رئيسمجلس الوزراء، في حضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبتنظيم شركة بريزنتيشن سبورتس.
يشمل مضمار قاعدة العلم الذي يستضيف سباق البطولة، العديد من المنافسات الأخرى، من بينها، الدراجات الهوائية،
البطولة تأتي على هامش افتتاح مضمار شرم الشيخ الدولي للهجن، التي تسعى من خلاله الدولة المصرية للتأكيد على تمسكها الكامل بتراثها المصري والعربي، وسعيها الدائم لجمع شمل الأخوة العرب والحفاظ على الهوية العربية في المجالات كافة التي تأتي الرياضة في مكانة متقدمة منها.
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