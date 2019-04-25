رياضة | الزمالك يحجز بتروسبورت لتدريبات النجم الساحلي اليوم وغدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحجز بتروسبورت لتدريبات النجم الساحلي اليوم وغدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسئولو نادي الزمالك بحجز ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة لفريق النجم الساحلي التونسي من أجل خوض تدريباته عليه اليوم الخميس وغدا الجمعة استعدادا لمواجهة فريق الكرة الأول بالنادي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يسافر فريق النجم الساحلي إلي الإسكندرية السبت المقبل ويؤدي مرانه الأخير علي ملعب الجيش ببرج العرب استعدادا للمباراة.