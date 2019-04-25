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رياضة | كلوب يتغنى بمحمد صلاح ويكشف موقفه من المشاركة أمام هيدرسفيلد

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كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ، عن موقف الدولي المصري محمد صلاح من المشاركة أمام هيدرسفيلد، غدا الجمعة في المباراة التي تقام بينهما في إطار منافسات الجولة الـ35 للدوري الإنجليزي.

 

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة:" صلاح لقد عاد بالفعل, و السفر هذه الأيام ليست مشكلة، ستكون مشكلة أكبر إذا تعطلت سيارته و اضطر إلى المشي!".

 

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وتابع ‏كلوب: "أنا فخور بحصول صلاح على جائزة جديدة، صلاح شخص ذكي وملهم".

 

وأكمل:"من المهم جدًا أن يكون صلاح صاحب رأي ورجل مجتمع ".

 

وأتم ‏كلوب: "أقول دائمًا إن كرة القدم ليست أهم شيء في العالم، نعم، فاتته حصة تدريبية, و لكنه سيعود اليوم, لقد كان  رائعًا و التقى بالكثير من الشخصيات المشهورة، ربما لو طلب مني كنت قد انضممت إليه".

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