رياضة | كلوب يتغنى بمحمد صلاح ويكشف موقفه من المشاركة أمام هيدرسفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يتغنى بمحمد صلاح ويكشف موقفه من المشاركة أمام هيدرسفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقف الدولي المصري محمد صلاح من المشاركة أمام هيدرسفيلد، غدا الجمعة في المباراة التي تقام بينهما في إطار منافسات الجولة الـ35 للدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة:" صلاح لقد عاد بالفعل, و السفر هذه الأيام ليست مشكلة، ستكون مشكلة أكبر إذا تعطلت سيارته و اضطر إلى المشي!".

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وتابع ‏كلوب: "أنا فخور بحصول صلاح على جائزة جديدة، صلاح شخص ذكي وملهم".

وأكمل:"من المهم جدًا أن يكون صلاح صاحب رأي ورجل مجتمع ".

وأتم ‏كلوب: "أقول دائمًا إن كرة القدم ليست أهم شيء في العالم، نعم، فاتته حصة تدريبية, و لكنه سيعود اليوم, لقد كان رائعًا و التقى بالكثير من الشخصيات المشهورة، ربما لو طلب مني كنت قد انضممت إليه".