رياضة | الزمالك يسافر للإسكندرية السبت استعدادا لمواجهة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يسافر للإسكندرية السبت استعدادا لمواجهة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، السفر إلى الإسكندرية بعد مران السبت المقبل استعدادا لخوض مباراة النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
ويواجه الزمالك فريق النجم الساحلي مساء الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية على ملعب الجيش في برج العرب.
الزمالك يبدأ تسويق حميد أحداد
بدأ مسؤولو نادي الزمالك في تسويق المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق في الفترة الحالية تمهيدًا لإعارته مع نهاية الموسم الجاري بسبب عدم القناعة به.
ويرغب مسئولو الزمالك في بيعه خليجيًا لتحقيق مكسب مادي من ورائه بسبب المقابل المادي الكبير الذي دفعوه لضمه وهو مليون و600 ألف دولار مطلع الموسم الجاري دون أن يستفيد النادي منه حتى الآن ولم يترك أي بصمة مع الفريق ورغم حصوله على فرصته أكثر من مرة لكن الانتقادات لازالت تطارد اللاعب والمطالب مستمرة بالإستغناء عنه والاستفادة من المقعد الأجنبي وتواجد مهاجم أجنبي سوبر.
وغاب أحداد عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز والتي انتهت بخسارة الأبيض بهدف نظيف ببطولة الدوري بسبب الإصابة قبل أن يخضع لبرنامج علاجي لتجهيزه لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها الأحد القادم في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية على ستاد برج العرب.
الزمالك يحاول زيادة أعداد جماهير إلى 40 ألف أمام النجم الساحلي
يسعى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك إلى الوصول إلى حل مع رئيس النادي من أجل دخول أكبر عدد ممكن من الجماهير خلال مباراة الابيض المقبلة أمام النجم الساحلي التونسي، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ويحاول المشرف العام زيادة أعداد الجماهير المقرر تواجدها في ملعب برج العرب إلى ٤٠ ألف مشجع، بدلاً من تواجد ١٠ آلاف مشجع من أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية داخل نادي الزمالك.
وقد طلب رئيس نادي الزمالك من الجهات المعنية بتأمين مباراة الفارس الأبيض والنجم الساحلي التونسي، حضور ١٠ آلاف مشجع فقط، حوفا من تعرض اللاعبين من هجوم الجماهير خلال المواجهة.
ويستضيف الزمالك فريق النجم الساحلي يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.