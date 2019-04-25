رياضة | الزمالك يسافر للإسكندرية السبت استعدادا لمواجهة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يسافر للإسكندرية السبت استعدادا لمواجهة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، السفر إلى الإسكندرية بعد مران السبت المقبل استعدادا لخوض مباراة النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك فريق النجم الساحلي مساء الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية على ملعب الجيش في برج العرب.

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