رياضة | "مبابي" يتفوق على رونالدو وميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مبابي" يتفوق على رونالدو وميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتألق كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في الموسم الجاري مع فريقه الباريسي المتوج في الأسبوع بلقبه الثامن في البطولة المحلية الفرنسية والثالث لصاحب الـ20 عاما على التوالي.

وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن مبابي صاحب الـ20 عاما و4 أشهر و5 أيام سجل 96 هدفا في مسيرته الإحترافية من ضمنهم 112 هدف مع المنتخب الفرنسي ليتفوق على الثنائي التاريخي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وأحرز كريستيانو رونالدو في عمر كيليان مبابي عندما كان يلعب في ذلك الوقت بصفوف مانشستر يونايتد، 27 هدفا من ضمنهم 9 أهداف مع المنتخب البرتغالي، بينما ليونيل ميسي هز شباك الخصوم بـ30 هدفا منهم 4 أهداف مع المنتخب الأرجنتيني.

وتوج مبابي بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي في يونيو الماضي بروسيا بينما ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لم ينالوا شرف الحصول على اللقب مع المنتخب الأرجنتيني والبرتغالي على الترتيب.