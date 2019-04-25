رياضة | "مبابي" يتفوق على رونالدو وميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مبابي" يتفوق على رونالدو وميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتألق كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في الموسم الجاري مع فريقه الباريسي المتوج في الأسبوع بلقبه الثامن في البطولة المحلية الفرنسية والثالث لصاحب الـ20 عاما على التوالي.
وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن مبابي صاحب الـ20 عاما و4 أشهر و5 أيام سجل 96 هدفا في مسيرته الإحترافية من ضمنهم 112 هدف مع المنتخب الفرنسي ليتفوق على الثنائي التاريخي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
وأحرز كريستيانو رونالدو في عمر كيليان مبابي عندما كان يلعب في ذلك الوقت بصفوف مانشستر يونايتد، 27 هدفا من ضمنهم 9 أهداف مع المنتخب البرتغالي، بينما ليونيل ميسي هز شباك الخصوم بـ30 هدفا منهم 4 أهداف مع المنتخب الأرجنتيني.
وتوج مبابي بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي في يونيو الماضي بروسيا بينما ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لم ينالوا شرف الحصول على اللقب مع المنتخب الأرجنتيني والبرتغالي على الترتيب.
يوفنتوس يرصد 35 مليون يورو لضم نجم برشلونة
يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي، في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من قبل برشلونة بالحصول على خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي.
وبحسب مانشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن يوفنتوس وجه أعينه صوب الفرنسي صامويل أومتيتي بعدما اقتنع بصعوبة خطف مواطنه رافاييل فاران من ريال مدريد في الصيف.
وشددت الصحيفة على أن يوفنتوس رصد 35 مليون يورو، قيمة التعاقد مع أومتيتي لكنه يضع سافيتش، لاعب أتلتيكو مدريد أيضا ضمن خياراته حال فشله في جلب الفرنسي من كامب نو.
وعكس تقرير صحيفة آس الإسبانية، فإن الصحافة الكتالونية ذكرت اليوم أن أومتيتي لا يرغب في الرحيل عن برشلونة في الصيف بالرغم من العروض من إنجلترا وإيطاليا لمدافع ليون السابق.
ويعاني أومتيتي من قلة المشاركة في الموسم الجاري بسبب المستوى المميز الذي يقدمه كليمنت لينجليت مع الفريق والذي استغل غياب مواطنه بداعي الإصابة في الفترة الماضية.
ويفكر برشلونة في بيع أومتيتي حال ضم ماتياس دي ليخت من أياكس الهولندي في الصيف.