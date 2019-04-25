رياضة | تعليق ناري من مدرب ليفربول على واقعة صلاح وميلنر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من مدرب ليفربول على واقعة صلاح وميلنر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على التعليق على الواقعة الشهيرة بين الدولى المصري محمد صلاح وجيمس ميلنر قائد الريدز، حول ضربة الجزاء التي احتسبت للفريق في مباراة كارديف سيتي الماضية.

وقال كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي اليوم قبل مباراة هيدرسفيلد تاون: "ميلنر أشبه بالآلة في هذه اللحظات، إنه يتمتع بالخبرة الكافية، لقد كان في هذا الموقف كثيرًا، لديه الأسلوب الصحيح للتعامل، ومحمد صلاح يصبح أفضل وأفضل وأفضل".

وواصل كلوب: "ميلنر هو من ذوي الخبرة، كانت لديه ركلات جزاء مهمة في حياته، إنه يعلم أن الأمر كله يتعلق بكيفية الحفاظ على جسمك في الموضع الصحيح والتقنية الصحيحة ثم القيام بالأمر".

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وتنطلق مباراة ليفربول وهيدرسفيلد في تمام التاسعة مساء الغد على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، في مباراة يطمح من خلال أصحاب الأرض لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي مرة أخرى.

وأتم كلوب حديثه قائلا: "لقد أضاع ميلنر ركلة جزاء في مباراة مهمة للغاية إذا كُنت على حق، لكنه مثل الآلة، يطفئ جميع المشاعر ويضع الكرة في المرمى، هذه هي الطريقة لتقوم بالأمر".

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 88 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، متصدر الترتيب، بينما هيدرسفيلد في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.