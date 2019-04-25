رياضة | نادي الشيخ زايد يكرم جهاز الأيروبيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي الشيخ زايد يكرم جهاز الأيروبيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم فكري الهواري رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي السيدات الفائزات في مسابقة جمباز الايروبيك في حفل سلم خلاله جوائز للفائزين في المسابقة لتشجيعهم وتحفيزهم.

وحضر التكريم كلاً من أحمد العطار مدير النشاط الرياضي والمهندس علي بدر المدير التنفيذي، وهناء عبد الحميد مدربة الأيروبيك بالنادي.

ويعتبر جمباز الأيروبك فرعًا جديدًا من فروع الجمباز، تم إدراجه ضمن جدول البطولات العام الماضي، وهو يعتبر أقل تكلفة من الأفرع الأخرى للجمباز، ولا يحتاج لساعات طويلة من التدريب، كما أن اللاعب يكون أقل عرضة للإصابة أثناء ممارسته، وذلك لأنه يمارس على البساط بدون استخدام أي أجهزة أو أدوات.

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تنقسم المسابقات إلى الفردي بنين وبنات، والثنائي المختلط، ومسابقات الثلاثي، والخماسي.

وتبدأ اللعبة من سن 6 سنوات، وتمارس في عدة أندية أبرزها الزهور وهليوبوليس والشمس، فيما يتم التخطيط لإدراجها بالنادي الأهلي قريبًا.

وتم تنظيم عدة مسابقات محلية تحت رعاية رئيس الاتحاد، الدكتور إيهاب أمين، ومنها بطولات المناطق والجمهوريات.