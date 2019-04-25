رياضة | قبل أمم إفريقيا.. تعرف على حصاد أهم المحترفين المصريين في الموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل أمم إفريقيا.. تعرف على حصاد أهم المحترفين المصريين في الموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة لعام 2019 من ضربة البداية، والتي ستقام في شهر يونيو القادم في مصر، وذلك لأول مرة منذ عام 2006 على أرض الفراعنة.

وتشهد الملاعب الأوروبية والعربية تألق الكثير من اللاعبين المصريين خلال الموسم الحالي 2018/2019، والذي يتصدر قائمتهم اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" حصاد أهم المحترفين المصريين في الموسم الجاري.

- محمد صلاح

شارك اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي هذا الموسم خلال 46 مباراة في جميع المسابقات، حيث سجل 23 هدف منهما 19 في الدوري الإنجليزي الممتاز، و4 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وصنع 11 هدف لزملائه، وحصل على بطاقتين صفراء منذ بداية الموسم.

- محمد النني

خاض لاعب خط الوسط المصري محمد النني لاعب آرسنال 15 مباراة فقط مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري، حيث لم ينجح في تسجيل أو صناعة أهداف لفريقه حتى الآن.

- محمود حسن (تريزيجيه)

يعد محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق قاسم باشا التركي من افضل المحترفين المصريين في الملاعب الأوروبية، حيث شارك في 29 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 9 أهداف بشباك الخصوم، وصنع 8 أهداف لزملائه، وتلقى بطاقة صفراء واحدة هذا الموسم.

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- أحمد المحمدي

يملك أحمد المحمدي لاعب فريق استون فيلا الكثير من الخبرات في الاحتراف، وذلك بسبب احترافه منذ سنوات طويلة خاصة في الملاعب الإنجليزية، حيث شارك في 38 مباراة هذا الموسم مع فريقه، حيث سجل هدفين فقط، وصنع 7 أهداف لزملائه، وحصل على بطاقة صفراء واحدة في التشامبيونشيب.

- أحمد حجازي

خاض المدافع المصري أحمد حجازي لاعب فريق ويست بروميتش الإنجليزي مع الفريق في التشامبيونشيب هذا الموسم في 38 مباراة، حيث أحرز هدف وحيد وصنع هدفين، وتلقى 3 بطاقات صفراء منهم اثنين في بطولة الدوري، وبطاقة في مباراة الكابيتال ون.

- عمرو وردة

لعب الجناح المصري عمرو وردة مع فريقان هذا الموسم، حيث بدأ الموسم مع فريق باوك اليوناني وشارك خلال 20 مباراة بجميع المنافسات، وسجل هدف وحيد فقط في دوري أبطال أوروبا، وتلقى 3 بطاقات صفراء، قبل أن ينتقل إلى فريق ايتروميتوس في شهر يناير الماضي، وخاض 11 مباراة حتى الآن، واحرز خلالهم هدفين وصنع هدفين أيضاً لزملائه، وحصل على بطاقتين صفراء مع ذلك الفريق.

- أحمد حسن كوكا

ظهر المهاجم الدولي أحمد حسن كوكا مهاجم فريق اولمبياكوس اليوناني هذا الموسم بشكل مميز مع الفريق، حيث شارك في 26 مباراة بجميع البطولات المحلية والأوروبية، وسجل 12 هدف منهم 10 محليا وهدفين في البطولة الأوروبية، وتلقى 3 بطاقات صفراء في الدوري اليوناني.

- حسين السيد

شارك الظهير الأيسر حسين السيد لاعب نادي الإتفاق السعودي، والمعار من فريق الأهلي المصري مع فريقه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في 22 مباراة هذا الموسم، وتعرض اللاعب للإيقاف بعد طرده في مباراة النصر، وسجل حسين هدفين منذ بداية البطولة، وصنع هدف وحيد، بينما تلقى 9 بطاقات صفراء مع الإتفاق.