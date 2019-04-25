رياضة | الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسئولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم مع محمود حمادة، لاعب وسط فريق مصر للمقاصة، المعار لصفوف الإنتاج الحربى، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

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ويعد حمادة من أبرز اللاعبين الذين يسعى الأهلي لضمهم في الصيف المقبل، لتدعيم صفوف الفريق، فى ظل تراجع مستوى حسام عاشور، بالإضافة إلى الإصابات الكثيرة التى يتعرض لها.

ويرحب حمادة بالانتقال إلى القلعة الحمراء، فى الموسم الجديد، لذلك استقر مجلس إدارة المارد الأحمر، على تقديم عرض رسمى إلى إدارة النادى الفيومى للحصول على خدمات اللاعب، والتفاوض بشأن المطالب المادية.