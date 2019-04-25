رياضة | لجنة المسابقات تعتمد نتيجة مباراة بيلا والحرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة المسابقات تعتمد نتيجة مباراة بيلا والحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قبل لجنة المسابقات بالقسم الثالث قراراتها بخصوص الأحداث التى صاحبت مباراة الأمس بين فريقى بيلا وضيفه الحرية والتى توقفت عند الدقيقة ٣٧ بالشوط الأول بعدما قام أحد أعضاء مجلس إدارة الحرية بالتعدى على الحكم المساعد أسامة السيد بعدما ألغى هدف التعادل للحرية فى مرمى بيلا بداعى التسلل .

وقررت اللجنة إعتبار بيلا فائزا بنتيجة المباراة بهدفين دون مقابل بناءا على تقرير حكم المباراة الدولى محمد عادل والذى أفاد بأنه أعلن إلغاء المباراة بسبب تعدى السيد على ابو صندوق عضو مجلس إدارة الحرية على الحكم المساعد .

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كما قررت اللجنة إيقاف كلا من عنتر عطية المدير الفنى للحرية ٤ مباريات وغرامة ٥٠٠ جنيه ، إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق الحرية ٤ مباريات وغرامة ٥٠٠ جنيه .

كما تقرر إحالة على أبوصندوق ومختار عبدربه عضوى مجلس إدارة الحرية لمجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى من أجل إتخاذ القرار اللازم بشأن عقوبتها عقب التجاوزات التى قاما بها خلال الأحداث .

بهذا القرار يرتفع رصيد بيلا للنقطة ١١ ليرتقى للمركز الثانى بينما تجمد رصيد الحرية عند ٨ نقاط بالمركز الرابع .