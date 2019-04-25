رياضة | صدمة جديدة لمحمد صلاح مع ليفربول

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أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للدوري الإنجليزي عن تشكيلة العام في الدوري عن الموسم الجاري.

وشهدت التشكيلة المثالثة غياب الدولي المصري محمد صلاح بالرغم من تسجيل 19 هدفا في الدوري الإنجليزي كهداف البطولة رفقة الثنائي أوباميانج، لاعب أرسنال وسيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي، بجانب إيدين هازارد نجم تشيلسي الذي تألق في الموسم الجاري مقارنة بما يقدمه الفرنسي بول بوجبا صاحب المستوى المتذبذب في البطولة الإنجليزية.

وجاء تشكيل العام في انجلترا على النحو التالي:

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حراس المرمى: إيدرسون من مانشستر سيتي

الدفاع: ألكساندر ارنولد وفيرجيل فان ديك من ليفربول وإيميريك لابورت من مانشستر سيتي واندريا روبرتسون من ليفربول.

الوسط:برناردو سيلفا و فيرناندينيو من مانشستر سيتي، بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

الهجوم: سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج من مانشستر سيتي وساديو ماني من ليفربول.