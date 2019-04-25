رياضة | حسين الشحات يرفض مغادرة معسكر الأهلي بعد وفاة زوج شقيقته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين الشحات يرفض مغادرة معسكر الأهلي بعد وفاة زوج شقيقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مغادرة معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، بالدوري العام.

جاء رفض الشحات، عقب تلقيه خبر وفاة زوج أخته وأصر على التواجد مع الفريق وخوض اللقاء الذي يعتبر مصيري في مشوار الفريق.

ويلتقي الأهلي المصري البورسعيدي، مساء اليوم على ملعب المكس ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.