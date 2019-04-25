رياضة | ليفربول يتحدى هيديرسفيلد وعينه على مواجهة السيتي وبيرنلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يتحدى هيديرسفيلد وعينه على مواجهة السيتي وبيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع نادي ليفربول لمواصلة صراعه الشرس مع مانشستر سيتي، على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلتقي غدًا الجمعة في المرحلة الـ36، مع ضيفه هيديرسفيلد الذي هبط رسميا للدرجة الأولى.

ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، مع تبقي 3 جولات على نهاية الموسم.

وعزز سيتي من فرصه في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه في مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "أولد ترافورد".

ويحلم ليفربول بلقبه الأول في الدوري الإنجليزي منذ عام 1990، لذلك يبحث عن الفوز وبنتيجة كبيرة من أجل الصعود ولو بشكل مؤقت إلى الصدارة، ويراقب سيتي يوم الأحد المقبل، عندما يلاقي مضيفه بيرنلي.

وفي الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي، سيلتقي ليفربول مع مضيفه نيوكاسل، فيما يلتقي مانشستر سيتي مع ضيفه ليستر سيتي.

وقال جوردان هندرسون قائد ليفربول "نريد أن نواصل القتال حتى النهاية، علينا أن نواصل الإيمان، نواصل الثقة وأن نحقق الفوز في أكبر قدر ممكن من المباريات".

من جانبه، يحث الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه على التركيز فقط في المباراة المقبلة، رغم حالة النشوة التي يعيشها الفريق بعد الفوز في مباراة الديربي أمام يونايتد.

وقال جوراديولا "لم نصبح الأبطال بعد، قبل 3 جولات من النهاية، أخبرت اللاعبين بعدم قراءة الصحف، عدم مشاهدة التلفاز، فقط الراحة والنوم كثيرًا والتركيز على مواجهة بيرنلي".

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وأضاف "نخوض مباراة بيرنلي ونحن نضع في اعتبارنا مدى صعوبتها، من المهم أن نتحلى بالهدوء".

وبنسبة كبيرة يفتقد سيتي جهود البرازيلي فيرناندينيو أمام بيرنلي بعد خروجه مصابا أمام يونايتد، كما أنه مهدد بغياب البلجيكي الدولي كيفين دي بروين عن المباراة بسبب الإصابة.

وبعيدًا عن الصراع على اللقب، فهناك صراعًا آخر على التأهل لدوري أبطال أوروبا، بجانب الصراع على تفادي الهبوط.

ويحتل توتنهام المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وبفارق 4 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الخامس، وبفارق 6 نقاط عن يونايتد صاحب المركز السادس.

ويلتقي توتنهام مع ضيفه ويستهام يونايتد بعد غدٍ السبت، فيما يخرج آرسنال لمواجهة ليستر سيتي يوم الأحد المقبل، ويلتقي يونايتد مع تشيلسي على ملعب "أولد ترافورد" يوم الأحد أيضًا.

ويشهد الصراع في القاع سخونة أقل بعد تأكد هبوط هيديرسفيلد وفولهام، إذ يقترب كارديف سيتي من الهبوط في ظل احتلاله المركز الثالث من القاع بفارق 3 نقاط عن برايتون.

ويلتقي كارديف مع مضيفه فولهام فيما يلتقي برايتون مع ضيفه نيوكاسل يونايتد.

ويلتقي ساوثهامبتون مع ضيفه بورنموث بعد غدٍ السبت، إذ يحتل ساوثهامبتون المركز الـ16 بفارق 6 نقاط عن كارديف لكنه لم يضمن البقاء بعد.

ويلتقي كريستال بالاس مع ايفرتون، بعد غدٍ السبت، وفي اليوم ذاته يلتقي واتفورد مع وولفرهامبتون.