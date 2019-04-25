رياضة | طرح الدفعة الثالثة من تذاكر كوبا أمريكا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طرح الدفعة الثالثة من تذاكر كوبا أمريكا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن منظمو بطولة كوبا أمريكا 2019 التي ستقام في البرازيل بين يونيو ويوليو المقبلين، طرح الدفعة الثالثة من تذاكر البطولة اليوم الخميس، وتبلغ 230 ألف تذكرة.

ستكون الدفعة قبل الأخيرة من تذاكر حضور المباريات 26، التي تشكل هذه البطولة الكروية الأقدم في العالم على مستوى المنتخبات.

وأوضح المنظمون أنه يمكن الحصول على التذاكر اعتباراً من اليوم الخميس عبر الصفحة الرسمية للبطولة.

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وأضافوا أنه حتى الآن تم بيع أكثر من 350 ألف تذكرة، اشتراها مشجعون من 99 دولة مختلفة.

وتبدأ أسعار التذاكر من 60 ريال برازيلي (نحو 15 دولار)، على الرغم من أن تكلفة حضور المباراة النهائية قد تصل إلى 800 ريال (ما يقرب من 200 دولار).

وستنطلق البطولة بمواجهة بين البرازيل وبوليفيا في 14 يونيو، في المباراة الافتتاحية التي ستقام على ملعب مورومبي بساو باولو.