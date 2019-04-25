رياضة | الإعلان عن شعار البطولة العربية 21 لكمال الأجسام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن شعار البطولة العربية 21 لكمال الأجسام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد العربي لكمال الاجسام عن شعار البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو المقبل، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين والشركة الراعية "افينجرز"

وحول شعار البطولة فهو يمثل مجسم لبطل كمال أجسام يحمل نجمه ويحوط به من الجانبين أغصان الزيتون تتوسطهما نجمة ثانية، في إشارة إلى الانتصار والسلام معًا، وكتب أسفل التصميم «البطولة العربية لبناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك»