رياضة | الإعلان عن شعار البطولة العربية 21 لكمال الأجسام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن شعار البطولة العربية 21 لكمال الأجسام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الاتحاد العربي لكمال الاجسام عن شعار البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو المقبل، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين والشركة الراعية "افينجرز"
وحول شعار البطولة فهو يمثل مجسم لبطل كمال أجسام يحمل نجمه ويحوط به من الجانبين أغصان الزيتون تتوسطهما نجمة ثانية، في إشارة إلى الانتصار والسلام معًا، وكتب أسفل التصميم «البطولة العربية لبناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك»
ومن المقرر أن يشارك في البطولة 225 لاعب و150 إداري و150 مدرب ويمثلون جميعهم 15 منتخبًا عربيًا في مقدمتهم "مصر و السعودية و البحرين و الإمارات و ليبيا و الأردن و سوريا واليمن، كما تضم لجان تحكيم البطولة أكثر من 30 حكم دولي من مختلف الدول العربية، إلى جانب عدد من الحكام الدوليين التابعين للجنة الحكام الدولية بالاتحاد الدولي لكمال الأجسام، لضمان الحيادية في التحكيم بالبطولة العربية .