رياضة | الزمالك يبدأ تسويق حميد أحداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يبدأ تسويق حميد أحداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسؤولو نادي الزمالك في تسويق المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق في الفترة الحالية تمهيدًا لإعارته مع نهاية الموسم الجاري بسبب عدم القناعة به.

ويرغب مسئولو الزمالك في بيعه خليجيًا لتحقيق مكسب مادي من ورائه بسبب المقابل المادي الكبير الذي دفعوه لضمه وهو مليون و600 ألف دولار مطلع الموسم الجاري دون أن يستفيد النادي منه حتى الآن ولم يترك أي بصمة مع الفريق ورغم حصوله على فرصته أكثر من مرة لكن الانتقادات لازالت تطارد اللاعب والمطالب مستمرة بالإستغناء عنه والاستفادة من المقعد الأجنبي وتواجد مهاجم أجنبي سوبر.

وغاب أحداد عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز والتي انتهت بخسارة الأبيض بهدف نظيف ببطولة الدوري بسبب الإصابة قبل أن يخضع لبرنامج علاجي لتجهيزه لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها الأحد القادم في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية على ستاد برج العرب.