رياضة | الزمالك يبدأ تسويق حميد أحداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يبدأ تسويق حميد أحداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ مسؤولو نادي الزمالك في تسويق المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق في الفترة الحالية تمهيدًا لإعارته مع نهاية الموسم الجاري بسبب عدم القناعة به.
ويرغب مسئولو الزمالك في بيعه خليجيًا لتحقيق مكسب مادي من ورائه بسبب المقابل المادي الكبير الذي دفعوه لضمه وهو مليون و600 ألف دولار مطلع الموسم الجاري دون أن يستفيد النادي منه حتى الآن ولم يترك أي بصمة مع الفريق ورغم حصوله على فرصته أكثر من مرة لكن الانتقادات لازالت تطارد اللاعب والمطالب مستمرة بالإستغناء عنه والاستفادة من المقعد الأجنبي وتواجد مهاجم أجنبي سوبر.
وغاب أحداد عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز والتي انتهت بخسارة الأبيض بهدف نظيف ببطولة الدوري بسبب الإصابة قبل أن يخضع لبرنامج علاجي لتجهيزه لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها الأحد القادم في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية على ستاد برج العرب.
الزمالك يحاول زيادة أعداد جماهير إلى 40 ألف أمام النجم الساحلي
يسعى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك إلى الوصول إلى حل مع رئيس النادي من أجل دخول أكبر عدد ممكن من الجماهير خلال مباراة الابيض المقبلة أمام النجم الساحلي التونسي، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ويحاول المشرف العام زيادة أعداد الجماهير المقرر تواجدها في ملعب برج العرب إلى ٤٠ ألف مشجع، بدلاً من تواجد ١٠ آلاف مشجع من أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية داخل نادي الزمالك.
وقد طلب رئيس نادي الزمالك من الجهات المعنية بتأمين مباراة الفارس الأبيض والنجم الساحلي التونسي، حضور ١٠ آلاف مشجع فقط، حوفا من تعرض اللاعبين من هجوم الجماهير خلال المواجهة.
ويستضيف الزمالك فريق النجم الساحلي يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
3 تغييرات في تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلي
استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الزمالك، على إجراء تغيير في تشكيل الفريق أمام النجم الساحلي في المباراة التي تقام بينهما الأحد المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وقرر جروس عودة كهربا للتشكيل الأساسي على حساب زيزو، بالإضافة للدفع بزيزو في وسط الملعب بجانب طارق حامد، ومحمد عبد الغني في قلب الدفاع.
وكان الزمالك قد خسر أخر مبارياته ببطولة الدوري أمام بيراميدز ليواصل التراجع المحلي مؤخرا ويفقد صدارة الدوري.
الجدير بالذكر أن النجم الساحلي التونسي، تأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الانتصار على الهلال السوداني، بنتيجة 3-1، في ذهاب ربع النهائي، قبل الانتصار مجددًا في الإياب، على الفريق السوداني بنتيجة 2-1.