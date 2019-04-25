رياضة | إسلام عوض لـ "الخليج 365 الرياضي" : الزمالك خسر برحيل كاسونجو.. وبوطيب عادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسلام عوض لـ "الخليج 365 الرياضي" : الزمالك خسر برحيل كاسونجو.. وبوطيب عادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إسلام عوض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، على أن الفريق أخطأ في رحيل الكونغولي كاسونجو، بمنتصف الموسم الجاري.

وقال عوض خلال ندوته داخل "الخليج 365 الرياضي" إن كاسونجو أفضل بشكل أكبر من وجود المغربي بوطيب، الذي لم يقدم المردود المتميز حتى الآن.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، " بوطيب لاعب عادي، لا يتمتع بالشراسة أو القوة، على عكس كاسونجو الذي دائمًا ما كان يصنع الفارق بالمباريات الهامة".

واختتم، " بالنسبة لإقتناعاتي الشخصية أن بوطيب، لايستحق اللعب على حساب عمر السعيد، والذي يثبت جدارة في كل فرصة يحصل عليها".