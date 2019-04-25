رياضة | إسلام عوض يكشف أسباب فشل انتقاله إلى أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسلام عوض يكشف أسباب فشل انتقاله إلى أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إسلام عوض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن مفاوضات آرسنال الإنجليزي، وأسباب فشل انتقاله.

وقال عوض لـ "الخليج 365 الرياضي" ، "إن المفاوضات بدأت معه عندما كان لاعبًا في إنبي، عن طريق ممدوح عيد والذي طالبني بقضاء فترة معايشة".

وأضاف عوض، " العرض لم يكن جاديًا ، فقط كان التحدث بشأن قضاء فترة معايشة لمدة شهر دون تحديد مصير، وفضلت عدم قضائها".

واختتم عوض، "رفضت قضاء تلك الفترة بسبب اتفاقي مع نادي الزمالك، بشكل نهائي للعب ضمن صفوفه".