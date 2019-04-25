رياضة | الزمالك يقترب من تمديد عقد فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من تمديد عقد فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل مسئولو نادي الزمالك على موافقة مبدئية من جانب التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط بتمديد تعاقده مع الفريق لموسم إضافي والاستمرار مع الفريق بسبب العروض المغرية التي تلقاها في الفترة الماضية لكنهم تمسكوا ببقائه مع الفريق بعد المستويات المميزة التي قدمها ونجاحه في إثبات نفسه وبات من أهم اللاعبين بين صفوف الفريق حاليًا.

واتفق مسئولو الزمالك مع فرجاني على زيادة القيمة المالية في تعاقده مع الفريق حيث يحصل على مليون ونصف مليون دولار في السنة وربط ذلك بنجاح الفريق بالتتويج ببطولتي الدوري والكونفدرالية.

ويتبقى في عقد فرجاني مع الزمالك بعد موسمين قادميين لكن الإدارة تسعى لتمديد تعاقده بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق من قبل ونجاحه في لفت الأنظار بشدة.