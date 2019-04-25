اونلاين | live.. بث مباشر مباراة الأهلي والمصري| رابط سريع أون لاين بدون تقطيع nile sport

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live.. بث مباشر مباراة الأهلي والمصري| رابط سريع أون لاين بدون تقطيع nile sport

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى مع الأهلى اليوم، بملعب المكس فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناتى أون سبورت ونايل سبورت.

live.. بث مباشر مباراة الأهلي والمصري| رابط سريع أون لاين بدون تقطيع nile sport

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وتعد مواجهة اليوم بين الأهلي والمصري واحدة من المباريات المتوقع أن تكون فى غاية القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أقوى اللاعبين القادرة على صناعة الفارق.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز من أجل السير بخطى ثابتة نحو صدارة الدورى الممتاز والمنافسة على لقب المسابقة، وفى المقابل يحاول المصرى الفوز بالمباراة من أجل المنافسة بقوة على المراكز الأولى بجدول الترتيب.

live.. بث مباشر مباراة الأهلي والمصري| رابط سريع أون لاين بدون تقطيع nile sport

ويمتلك الأهلي 58 نقطة محتلا بها المركز الثالث، بينما يقع المصرى فى المركز الرابع برصيد 46 نقطة.