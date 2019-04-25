اونلاين | real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر yalla shoot رابط أون لاين يوتيوب BEIN

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real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر yalla shoot رابط أون لاين يوتيوب BEIN

يلتقي فريق خيتافي، مع منافسه فريق ريال مدريد، يوم الخميس 25 أبريل في الساعة 9:30 مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ال34 من بطولة الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بشكل رسمي، وذلك بعد فوز البارسا في مباراة تلك الجولة أمام فريق ديبورتيفو الأفيس، وينافسه أتليتكو مدريد على لقب الليجا حتى الآن.

real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر yalla shoot رابط أون لاين يوتيوب BEIN

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد :-

حراسة المرمى : نافاس.

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خط الدفاع : كارفخال - ناتشو - فاران - مارسيلو.

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - إيسكو.

خط الهجوم : كريم بنزيما - جاريث بيل.

real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر yalla shoot رابط أون لاين يوتيوب BEIN

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء بين نادي ريال مدريد، ضد فريق خيتافي في الدوري الإسباني عبر قناة بين سبورت 3 HD.

real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر yalla shoot رابط أون لاين يوتيوب BEIN

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق ريال مدريد ضد نادي خيتافي في بطولة الدوري الإسباني عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.