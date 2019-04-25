اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث حي وسريع (تغطية مباشرة) bein sport

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث حي وسريع (تغطية مباشرة) bein sport

يخوض ريال مدريد في كوليسيوم ألفونسو بيريز المباراة في الجولة 34 من الليغا (الساعة 21:30).

استدعى زيدان 19 لاعباً للمباراة في إطار الجولة 34 من الليغا، التي سيخوضها ريال مدريد ضد خيتافي على أرضية كوليسيوم ألفونسو بيريز (الساعة 21:30).

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث حي وسريع (تغطية مباشرة) bein sport

قائمة لاعبي ريال مدريد المستدعين للمباراة:

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حراسة المرمى: نافاس، كورتوا وألتوب.

خط الدفاع: كارفاخال، باييخو، فاران، ناتشو، مارسيلو وريغيلون.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، إبراهيم وإيسكو.

خط الهجوم: بنزيمة، بيل ولوكاس فازكيز.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث حي وسريع (تغطية مباشرة) bein sport