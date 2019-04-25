تجنبا لتكرار الفعل المشين.. مقال لرحيم ستيرلينج في «التايمز» البريطانية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالب النجم الإنجليزي رحيم سترلينج، لاعب وسط مهاجم فريق مانشستر سيتي، بضرورة تطبيق عقوبات قاسية بعد تكرار فعل وصفه بـ”المشين”، معه ومع عدد من نجوم الدوري الإنجليزي أبرزهم الدولي المصري وجناح ليفربول، محمد صلاح.

رحيم سترلينج نشر مقالا في صحيفة “التايمز” البريطانية، تحدث فيه عن تفشي ظاهرة العنصرية في ملاعب كرة القدم، خاصة كرة القدم الإنجليزية.. وقال: لا أرغب في أن يتكرر ما حدث معي ومع زملائي مثل محمد صلاح، مع الجيل المقبل من لاعبي كرة القدم.

اللاعب طالب بضرورة فرض عقوبات فورية على الأندية المتورطة في العنصرية، مثل خصم 9 نقاط من رصيدها، وإجبارها على خوض 3 مباريات من دون جمهور، حال صدور إساءة عنصرية من مشجعيها.

كما دعا مسئولي اللعبة إلى تبني تغييرات جذرية للتصدي لهذا الخطر، بعد التوقيع على بيان يطالب بعقوبات مناسبة وثابتة لأي تصرف عنصري.

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لاعب السيتي أضاف: قد تبدو هذه العقوبة قاسية لكنها ستمنع أي مشجع من ارتكاب أي إساءة عنصرية، خوفا من هبوط فريقه أو تحطم آماله في نيل اللقب.. كما يجب معاقبة النادي بخوض ثلاث مباريات بدون جماهير، وبهذه الطريقة سيخسر النادي إيراداته بسبب أي تصرف عنصري من مشجعيه.

دعوة سترلينج، جاءت بعدما وقع عدد من الرياضيين المحترفين وإدارات عدد من الأندية على بيان يطالب فيه بإتاحة المزيد من الفرص لأصحاب البشرة السمراء وممثلي الأقليات العرقية لشغل مناصب في كرة القدم، وعدم معاقبة أي لاعب يغادر الملعب حال تعرضه لإساءة عنصرية.

البيان الذي تمت صياغة بنوده بالتعاون مع مؤسسات تعمل في مجال مناهضة العنصرية مثل “كيك إيت آوت”، دعا وسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت إلى التحلي بالمزيد من المسئولية في معالجة هذه القضية.

سترلينج قال: في كرة القدم حول العالم يتعرض لاعبون ومشجعون ومدربون سود ومن آسيا لإساءات عنصرية، يحدث ذلك في كل يوم من كرة القدم في الشوارع إلى ملاعب دوري أبطال أوروبا.. في اعتقادي.. لا يبذل المسئولون عن كرة القدم جهودا كافية لحل المشكلة، وهو أمر لا يخدم الرياضة.