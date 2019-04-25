محمد صلاح يحتفل بـ«أم التنانين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، على إعجابه وسعادته بلقائه الممثلة الإنجليزية إيميليا كلارك، بطلة المسلسل الشهير ” Game Of Thrones” أو “صراع العروش”.

محمد صلاح نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة تجمعه بإيميليا كلارك، مع تعليق يقول: “مع أم التنانين نفسها” مع وجه مبتسم، في إشارة إلى دور الممثلة بالمسلسل الأسطوري.

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صلاح كان قد التقى عددا من النجوم خلال حفل مجلة “تايم” الأمريكية التي اختارت اللاعب صاحب الـ26 عاما، بين أكثر 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم، من بينهم إيميليا كلارك ورامي مالك، الممثل الأمريكي صاحب الأصول المصرية الحاصل مؤخرا على جائزة أوسكار.

تقارير صحفية بريطانية كانت قد كشفت أن محمد صلاح أحد معجبي مسلسل ” Game Of Thrones”، الذي يحظى بشعبية جارفة على مستوى العالم.

نجم منتخب مصر يسعى إلى العودة سريعا إلى ليفربول من أجل اللحاق بلقاء هدرسفيلد تاون، الذي يقام مساءالجمعة، في المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتخلف ليفربول بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل 3 جولات من النهاية، ويأمل في أي تعثر لحامل اللقب من أجل تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990.