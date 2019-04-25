والدة آندي موراي تطمئن جمهوره بعد العملية الجراحية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا يزال نجم التنس الإنجليزي آندي موراي، يعاني من الآلام بعد إجرائه عملية جراحية مؤخرا بأعلى الفخذ.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “رويترز” قالت جودي، والدة اللاعب في تصريحات لها: إن نجلها متفائل بشكل حذر بإمكانية لعب التنس مرة أخرى هذا الموسم، وذلك بعد خضوعه لجراحة ناجحة أعلى الفخذ.

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والدة اللاعب أضافت، ما زلنا في البداية لذا يجب علينا الانتظار ورؤية ماذا يحدث، إنه متفائل بشكل حذر بإمكانية العودة إلى المباريات في وقت ما في الصيف الحالي.. تم إبلاغه بالعمل وهذا يعني الركض في الحديقة وتسديد الكرات لمدة ثلاثة أشهر، لكنه يفعل ذلك أمام حائط ومن وضع الثبات.

اللاعب الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى كان قد صرح خلال بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام قائلا: إن الألم المستمر جعله على مقربة من اعتزال التنس.. لكنه أعلن الشهر الماضي أنه لا يشعر بألم بعد خضوعه لجراحة في يناير.

موراي تمنى العودة في بطولة ويمبلدون وقال إنه ربما يفكر في خوض منافسات الزوجي لأن الضغط على أعلى الفخذ سيكون أقل.