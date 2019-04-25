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صلاح وهازارد خارج تشكيلة العام في الدوري الإنجليزي

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٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

محمد صلاح

محمد صلاح

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين عن تشكيل العام في الدوري الإنجليزي والتي شهدت هيمنة لاعبي ومانشستر سيتي عليها، باستثناء وجود نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، وشهدت التشكيلة المثالية للموسم غياب نجم المنتخب الوطني وليفربول محمد صلاح عنها، على الرغم من تصدره لقائمة هدافي الموسم برصيد 19 هدفًا، ليأتي ذلك بعدما غاب اسمه أيضًا عن القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم، كما شهدت غياب نجم إيدين هازارد ومهاجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانج إضافة إلى مهاجم توتنهام هاري كين.

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ووجد 6 لاعبين من فريق مانشستر سيتي في التشكيل الأفضل هم حارس المرمى إديرسون والمدافع إيمريك لابورتي ومتوسط الميدان بيرناردو سيلفا وفيرناندينيو إضافة إلى المهاجمين رحيم سترلينج وسرجيو أجويرو. ووجد من صفوف ليفربول ثلاثي الدفاع أندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد إضافة إلى المهاجم السنغالي

ووجد 6 لاعبين من فريق مانشستر سيتي في التشكيل الأفضل هم حارس المرمى إديرسون والمدافع إيمريك لابورتي ومتوسط الميدان بيرناردو سيلفا وفيرناندينيو إضافة إلى المهاجمين رحيم سترلينج وسرجيو أجويرو.

ووجد من صفوف ليفربول ثلاثي الدفاع أندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد إضافة إلى المهاجم السنغالي ساديو ماني.

ويتم اختيار فريق العام بالتصويت من قبل اللاعبين المحترفين، وللعام الثاني على التوالي، يسيطر لاعبو مانشستر سيتي على فريق الموسم، بعدما وجد 5 لاعبين من السيتي في التشكيل الأفضل للموسم الماضي.

يذكر أن 6 لاعبين تم ترشحيهم للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم هم أجويرو وبيرناردو سليفا وسترلينج وماني وفان ديك وهازارد، وسيتم الإعلان عن الفائز يوم 28 من الشهر الجاري.

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