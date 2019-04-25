انت الان تتابع صلاح وهازارد خارج تشكيلة العام في الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

محمد صلاح

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين عن تشكيل العام في الدوري الإنجليزي والتي شهدت هيمنة لاعبي ليفربول ومانشستر سيتي عليها، باستثناء وجود نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، وشهدت التشكيلة المثالية للموسم غياب نجم المنتخب الوطني وليفربول محمد صلاح عنها، على الرغم من تصدره لقائمة هدافي الموسم برصيد 19 هدفًا، ليأتي ذلك بعدما غاب اسمه أيضًا عن القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم، كما شهدت غياب نجم تشيلسي إيدين هازارد ومهاجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانج إضافة إلى مهاجم توتنهام هاري كين.

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ووجد 6 لاعبين من فريق مانشستر سيتي في التشكيل الأفضل هم حارس المرمى إديرسون والمدافع إيمريك لابورتي ومتوسط الميدان بيرناردو سيلفا وفيرناندينيو إضافة إلى المهاجمين رحيم سترلينج وسرجيو أجويرو. ووجد من صفوف ليفربول ثلاثي الدفاع أندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد إضافة إلى المهاجم السنغالي