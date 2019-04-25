في ميلاده.. مصر وقواعد كرويف الـ14 لتحقيق النجاحات

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عندما يذكر الجيل التاريخي لبرشلونة بين عامي 2009 و2012 تحت قيادة بيب جوارديولا، يذكر اسم يوهان كرويف الذي وضع أسس "تيكي تاكا" التي أبهر بها البرسا العالم

تحل اليوم الخميس الذكرى الـ72 لميلاد أسطورة الكرة الشاملة وصانع أمجاد أياكس وبرشلونة، النجم الهولندي يوهان كرويف، الذي توفي في يوم 24 مارس من عام 2016 بعد صراع كبير مع سرطان الرئة، ولم يكن يوهان كرويف، أسطورة في أياكس وبرشلونة والمنتخب الهولندي وحسب، بل أسطورة كرة القدم بشكل عام وأحد أبرز المواهب التي أنجبتها الملاعب على الإطلاق، وخاض كرويف، طوال مسيرته الكروية ما بين أندية أياكس وبرشلونة ولوس أنجلوس وواشنطن وليفانتي وفينورد 661 مباراة، سجل خلالها 369 هدفا، إلى جانب خوضه 50 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي أحرز خلالها 33 هدفا.

قواعده الـ14 قرأ يوهان كرويف في إحدى المرات كتابا عن كيفية بناء الأهرامات، ووجد أن بعض الأرقام تتلاءم مع قواعد الطبيعة وموضع القمر في وقت ما، وهو ما دفعه للتفكير كيف لشعوب قديمة تبني صرحا بتلك القيمة من خلال عمليات علمية معقدة، وهو ما أكد له أن المصريين القدماء كانوا يمتلكون أمورا لا نملكها في الوقت

قواعده الـ14قرأ يوهان كرويف في إحدى المرات كتابا عن كيفية بناء الأهرامات، ووجد أن بعض الأرقام تتلاءم مع قواعد الطبيعة وموضع القمر في وقت ما، وهو ما دفعه للتفكير كيف لشعوب قديمة تبني صرحا بتلك القيمة من خلال عمليات علمية معقدة، وهو ما أكد له أن المصريين القدماء كانوا يمتلكون أمورا لا نملكها في الوقت الحالي، على الرغم من التطور العلمي الهائل الذي حظينا به.

وحينها أيقن كرويف أنه لا يوجد شيء مستحيل وأراد تطبيق هذا الأمر في كرة القدم من خلال وضع قواعد في المدارس لإتقان مهارة كرة القدم، ووضع 14 قاعدة يبنغي الالتزام بها لكي تصبح لاعب كرة ناجحا كالآتي:

1- لتحقيق إنجاز.. ينبغي على جميع الفريق المشاركة فيه.

2- على جميع اللاعبين تحمل المسؤولية كما لو كانت الأمور ملكك.

3- احترام الجميع.

4- أقحم الآخرين في أنشطتك الخاصة.

5- احرص على مساعدة باقي الفريق.

6- كن أنت نفسك.

7- حاول تجربة أمور جديدة.

8- التفاعل هام للغاية في الرياضة والحياة بشكل عام.

9- تعلم الأساسيات.

10- تعلم ماذا تفعل.

11- الرياضة تقوي الجسم والروح.

12- تعلم كل ما هو جديد بشكل يومي.

13- اللعب الجماعي أساس اللعبة.

14- احرص على وضع بصمة جمالية على اللعبة.

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مقولاته- الفوز أمر هام للغاية، ولكن أن يكون لك أسلوب لعب يحرص الجميع على تقليده ويعشقه الكثيرون هو أعظم هدية من السماء.

- الجودة بدون تحقيق نتائج لا قيمة لها، وتحقيق النتائج بدون جودة ملل.

- إذا كنت لا تستطيع الفوز فعليك التأكد من عدم خسارتك.

- كل العيوب لها مميزات ينبغي البحث عنها.

- في الفرق التي أدربها، يكون حارس المرمى أول مهاجم، ويكون المهاجم أول مدافع.

- يتحدث جميع المدربين عن التحرك والجري كثيرا، ولكني كنت لا أجري كثيرا، فكرة القدم تلعب بالعقل، فعليك أن تكون في المكان الصحيح في الوقت الصحيح وليس متأخرا أو مبكرا.

مميزاتهأبهر برشلونة العالم منذ حقبة بيب جوارديولا بفكرة التيكي تاكا، إلا أن المنتخب الهولندي وأياكس كان لهما السبق في إبهار العالم بطريقة لعب مميزة للغاية، عرفت حينها بالكرة الشاملة، التي قادها كرويف والتي تعتمد على التمرير السريع والتحرك السريع بدون كرة وتبادل المراكز بين اللاعبين بشكل سريع لا يستطيع الخصم إدراكه سريعا.

كما كان ليوهان كرويف السبق في أن يصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يفوز بالكرة الذهبية 3 مرات في غضون 4 سنوات فقط، وذلك قبل ظهور ميسي الذي أحرز الكرة الذهبية 4 مرات متتالية، وبالتالي لم يكن غريبا أن يكون كرويف أول لاعب يتخطى ثمنه 2 مليون دولار وذلك عند انتقاله من أياكس لصفوف برشلونة في عام 1973، وهو رقم ضخم للغاية في وقته.

ويملك كرويف الفضل الكبير فيما وصل إليه برشلونة مؤخرا بفضل تطويره أكاديمية الشباب الشهيرة لاماسيا، التي أفرزت لاعبين من أمثال ليونيل ميسي وأندريس إنيستا وتشافي وسيرجيو بوسكيتس وغيرهم، حيث كانت تعتمد لاماسيا على فكرة انتقاء الأطفال الذين يتمتعون بالقوة البدنية الهائلة حتى قرر كرويف الاهتمام بالمهارات الفنية والذكاء بشكل أكبر.

وبعيدا عن المميزات، يحمل كرويف رقما سيئا كونه أول لاعب هولندي يطرد في التاريخ، وذلك في عام 1968 أمام تشيكوسلوفاكيا في ثاني مباراة دولية له مع المنتخب الوطني، ولكن كان ليوهان كرويف السبق في تعريف العالم على تلك المهارة التي توضحها الصورة في الأسفل.

بداية كرويف الكرويةلعب في صفوف أياكس أمستردام، بعدما كان يذهب مع والدته المنظفة داخل النادي يوميًا، وفي عمره الـ17 انضم لأياكس ولم يكن ذلك سهلاً فأياكس يعتبر أحد أعظم الأندية الأوروبية.

أول مشاركة لكرويف مع الفريق الأول: أعطى المدرب السابق لأياكس الهولندي رينوس ميكلز، فرصة كبيرة لكرويف للظهور مع الفريق الأول عام 1967، وكانت المباراة تجمع الفريق الهولندي مع الفريق الإنجليزي ليفربول في الدور الثاني من مسابقة كأس أبطال أندية أوروبا في أمستردام، وفاز أياكس في هذه المباراة بخماسية مقابل هدفين.

ثم أسهم كرويف في بلوغ فريقه نهائي المسابقة ذاتها عام 1969 لكنه مني بهزيمة ثقيلة أمام ميلان الإيطالي (1-4).

وتربع أياكس بقيادة كرويف على العرش الأوروبي ثلاث سنوات متتالية في 1971 و72 و73، كما نجح في قيادة منتخب بلاده إلى نهائي مونديال 1974 في ألمانيا وخسر أمام الدولة المضيفة، بعد أن قدم عرضًا رائعًا.

مسيرته مع برشلونة

انتقل في عام 1973 إلى نادي برشلونة الإسباني، وفي أول موسم له مع برشلونة فاز بلقب بطولة الدوري بعد غياب 14 عامًا.

اعتزاله وعودته: رفض صانع ألعاب المنتخب الهولندي المشاركة في نهائيات عام 1978 رغم الإغراءات المالية الضخمة التي انهالت عليه والضغوط الشديدة التي تعرض لها من الجماهير والمسؤولين الهولنديين؛ وذلك خوفاً على حياته بعدما تلقى تهديداً بالقتل في حال سفره إلى الأرجنتين.

واعترف اللاعب الهولندي السابق أن عدداً من المجرمين اقتحموا منزله خلال الليل وقيدوه مع بقية أفراد أسرته تحت تهديد السلاح، ولكنّه تمكن من الهرب، وبالتالي فشلت محاولة اختطافه، مشيراً إلى أن هذا الحادث كان من بين الأسباب التي دفعته لاتخاذ قراره بعدم المشاركة في نهائيات كأس العالم لعام 1978 بالأرجنتين.

وقرر كرويف العودة من جديد إلى الساحرة المستديرة، وعاد للعب من جديد عام 1979 وذلك في دوري أمريكا الشمالية قبل أن يعود إلى إسبانيا ثم عاد بعدها إلى ناديه الهولندي أياكس، حيث فاز معه بلقبين للدوري قبل أن ينهي مسيرته الرائعة مع فينورد الهولندي عام 1984.

بطولاته

توج كرويف مع أياكس بلقب الدوري الهولندي 8 مرات وكأس هولندا 5 مرات ودوري أبطال أوروبا أو بطولة أوروبا للأندية البطلة، كما كانت تعرف قديما، 3 مرات، والسوبر الأوروبي مرة واحدة، وبطولة الإنترتوتو مرتين، وكأس الإنتركونتينينتال مرة واحدة.

كما أحرز مع برشلونة لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا في مناسبة واحدة وأحرز لقب الدوري الهولندي وكأس هولندا مرة واحدة مع فينورد، وحل وصيفا لكأس العالم 1974 مع هولندا وأحرز المركز الثالث مع الطواحين في يورو 1976.

وفي مسيرته التدريبية، أحرز لقب كأس هولندا مرتين وكأس الكؤوس الأوروبية مع أياكس، كما توج بلقب الدوري الإسباني 3 مرات مع برشلونة إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الكؤوس الأوروبية وكأس ملك إسبانيا والسوبر الأوروبي مرة واحدة والسوبر الإسباني 3 مرات.

تشكيلته المفضلة

في سيرته الذاتية "My Turn: The Autobiography" كشف يوهان كرويف عن تشكيلة أحلامه التي اختار فيها ليف ياشين في حراسة المرمى ورود كرول وفرانز بيكينباور وكارلوس ألبرتو في الدفاع وبيب جوارديولا وبوبي شارلتون وألفريدو دي ستيفانو ودييجو مارادونا في الوسط، وبيت كايزر وجارينشا وبيليه في خط الهجوم.