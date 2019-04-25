الأهلي VS المصري.. تفوق كاسح للمارد الأحمر

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التقى الأهلي والمصري في 116 مباراة سابقة، حقق المارد الأحمر الفوز في 63 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة، فيما خسر نادي القرن الإفريقي في 19 مباراة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موقعة النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، التي يحتضنها استاد حرس الحدود (المكس)، في تمام الساعة الثامنة مساءً، اليوم الخميس، والمؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، والتي سيديرها الحكم المكسيكي الدولي روبرتو جارسيا، ويعاون جارسيا (صاحب الـ44 عامًا أحد الحكام المخضرمين في المكسيك وأدار نهائي بطولة العالم تحت 20 عامًا بين فرنسا وأوروجواي)، أندريا هيرنانديز وكريستيان كابك، بجانب الحكم الرابع إيريك ميرندا.

مواجهة اليوم هي المواجهة رقم 117 التي تجمع الأهلي بفريق المصري، بعد أن التقى الفريقان في 116 مباراة سابقة، حقق المارد الأحمر الفوز في 63 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة، فيما خسر نادي القرن الإفريقي في 19 مباراة. المباراة الأولى التي جمعت الفريقين تعود إلى موسم 1948-1949 في النسخة الأولى من

مواجهة اليوم هي المواجهة رقم 117 التي تجمع الأهلي بفريق المصري، بعد أن التقى الفريقان في 116 مباراة سابقة، حقق المارد الأحمر الفوز في 63 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة، فيما خسر نادي القرن الإفريقي في 19 مباراة. المباراة الأولى التي جمعت الفريقين تعود إلى موسم 1948-1949 في النسخة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة، سجلها كل من صالح سليم، ولهيطة، وفؤاد صدقي. في المقابل كانت آخر المواجهات في السابع من أغسطس الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-0، عن طريق سليف كوليبالي، ووليد أزارو. نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في 161 مناسبة من خلال 91 لاعبًا، تمكنوا من هز شباك المصري، فيما استقبلت شباك الأهلي 88 هدفًا. رباعي الأهلي الذي يضم كلا من: صالح سليم، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، وحسام حسن، هو الرباعي التاريخي لقائمة الهدافين في لقاءات الأهلي والمصري، بعدما تمكن الرباعي من هز شباك المصري في 5 مناسبات. Advertisements نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة أمام المصري في 55 مباراة بينما تمكن المصري من الخروج بشباك نظيفة أمام الأهلي في 25 مباراة. أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بنتيجة 4-صفر، وهو ما حدث في مناسبتين؛ الأولى في موسم 1978-1979، وسجل رباعية الأهلي حينها "فتحي مبروك ومختار مختار ومحمود الخطيب وشريف عبد المنعم"، والثانية في موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها "علاء إبراهيم، هدفان، وحسام حسن، هدفان". ويحتل الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 58 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 4 وخسر في 4، وسجل الفريق 42 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 17 هدفًا، بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الأول. في المقابل يحتل المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 46 نقطة، جمعها من 28 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 13 وخسر في 4، وسجل الفريق 39 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا، بفارق 12 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس. وضمت قائمة الأهلي للمباراة كلا من:

علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسين الشحات وعلي معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحي وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد أزارو وصلاح محسن وباسم علي وجيرالدو وجونيور أجايي وعربي بدر. واستبعد لاسارتي كلا من:

شريف إكرامي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير ومحمود وحيد وحسام عاشور ومحمد هاني وعمرو جمال وإسلام محارب بسبب الإصابة ووليد سليمان لعدم الجاهزية ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد حمودي ومحمد شريف ومحمد الشناوي وعمرو السولية ومروان محسن بسبب الإيقاف. في المقابل ضمت قائمة المصري للمباراة كلا من:

- حراسة المرمى: أحمد مسعود، محمود السيد، محمد شحاتة.



- خط الدفاع: أحمد شوشة - محمود حمد - إسلام أبو سليمة - مصطفى طيارة - كريم العراقي - حسام أشرف. - خط الوسط: عمرو موسى - فريد شوقي - إيزي إيميكا - سعيدو سينبوري - إسلام عيسى - محمد جابر - أحمد ياسر - عبد الناصر دي ماريا - عمر كمال عبد الواحد - حسين رجب - مصطفى أيمن.



- خط الهجوم: محمود وادي - أوستين أموتو.

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