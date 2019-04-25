قائد بريمن يكشف سر اشتباكه مع بواتينج

كشف ماكس كروزه، قائد فيردر بريمن، عن سر اشتباكه مع جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ، عقب مباراة الفريقين، أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس ألمانيا.

ونشب شجار بين الثنائي عقب إطلاق صافرة النهاية بفوز البايرن (3-2) وتأهله للمباراة النهائية، لمواجهة لايبزيج يوم 25 مايو/ آيار المقبل، قبل أن يتدخل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش للفصل بينهما.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة "بيلد" الألمانية، قال كروزه: "بواتينج جاء بعد المباراة ليقول لي إن بايرن كان أفضل منا بوضوح، وكان من الممكن أن يسجل 4 أهداف في الشوط الأول".

وأكد قائد بريمن أن قدوم المدافع الألماني إليه زاد من غضبه، مضيفًا: "لم يكن يتوجب عليه التحدث معي في أذني، بل كان من الأفضل له الاحتفال مع جماهير فريقه".

يذكر أن لاعبي بريمن اعترضوا بشدة على قرار حكم المباراة في آخر ربع ساعة من الوقت الأصلي، بعدما احتسب ركلة جزاء منحت الضيوف هدف الفوز.