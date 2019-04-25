برشلونة يرغب في قطع إعارة توران

يبذل مسؤولو برشلونة الإسباني محاولات مستميتة من أجل بيع التركي أردا توران في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت الإسبانية، فإن البارسا يرغب في قطع إعارة توارن لباشاك شهير التركي، من أجل بيعه الصيف المقبل.

ويلعب توران في باشاك، معارًا من برشلونة لمدة موسمين ونصف، حيث تنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم المقبل، وهو نفس توقيت نهاية تعاقده مع الفريق الكتالوني.

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ويأتي تحرك الجانب الإسباني، بسبب مشاكل توران المستمرة في تركيا، وعدم وجود نية من قبل ناديه الحالي في شراء عقده بشكل دائم، حيث تم إيقافه لمدة 16 مباراة بسبب تعديه على حكم، كما تورط في قضايا خارج الملعب.

ومن المنتظر أن يتلقى برشلونة عرضًا وحيدًا لضم أردا من قبل ناديه الأسبق جالطة سراي التركي، لكن بمقابل ضعيف، خاصة وأن كل الأندية تعلم أن برشلونة لن يقوم بالتجديد له، وبالتالي سيحاول بيعه بأي مقابل حتى لا يرحل مجانًا في الصيف المقبل.

وانضم توران لبرشلونة قادمًا من أتلتيكو مدريد 2015، في صفقة بلغت قيمتها 34 مليون يورو.