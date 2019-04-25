إنييستا: مواجهة برشلونة مناسبة خاصة

قال أندرياس إنييستا، قائد فيسيل كوبي الياباني، اليوم الخميس، إن مواجهة فريقه السابق برشلونة، ستكون خاصة جدًا بالنسبة له.

وسيواجه برشلونة فيسيل كوبي، يوم 27 يوليو/تموز المقبل، ضمن جولة البلوجرانا الصيفية في اليابان، في إطار التحضيرات للموسم الجديد.

وعن ذلك، قال إنييستا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي، أن أواجه النادي الذي نشأت فيه، وستكون رائعة بالنسبة لجماهير فيسيل كوبي.. سنحاول الاستمتاع بها والتنافس لجعلها مباراة كبيرة".

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وحول إمكانية عودته إلى برشلونة، أجاب: "لقد اتخذت قرار الرحيل لأن وقتي انتهى، وأردت أن يكون لدي أحلام أخرى في بلد آخر، ودوري آخر".

وواصل الدولي الإسباني السابق: "عقلي هنا بنسبة 100%، سنرى ما سيحدث في المستقبل.. سأعود إلى برشلونة ولكن ليس كلاعب".

واختتم إنييستا، بقوله: "إنه لشرف لي أن أكون قائد فيسيل كوبي، وأن النادي وثق بي".