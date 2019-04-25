مران المستبعدين.. تأهيل ثلاثي الأهلي.. وغياب عاشور

خاض مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق الكرة بالنادي الأهلي أمام المصري مرانًا قويًا صباح اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقاد حسين عبد الدايم مخطط أحمال الفريق مران اللاعبين الغائبين الذي شارك به وليد سليمان وعمرو السولية وهشام محمد ومروان محسن ومحمد نجيب وشريف إكرامي وأحمد حمودي وأحمد علاء ومحمد شريف.

وفي سياق متصل، خاض محمد هاني ظهير أيمن الفريق تدريبات تأهيلية في إطار البرنامج الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

وكان هاني اشتكى من الإصابة خلال التدريبات الماضية ليغيب عن قائمة الفريق والتي ستواجه المصري مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ19.

في المقابل، خضع محمود وحيد ظهير أيسر الفريق لجلسة علاج طبيعي في الجيم على هامش مران الغائبين، حيث تعرض اللاعب لكدمة قوية في الساق خلال التدريبات الماضية.

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كما واصل عمرو جمال مهاجم الفريق لتدريبات علاج طبيعي في الجيم في إطار البرنامج الذي يخضع لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.

وكان اللاعب قد غاب عن التدريبات الجماعية، بسبب الإصابة في العضلة الأمامية، ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيزه بشكل مناسب خلال الفترة المقبلة.

وحصل حسام عاشور قائد فريق لأهلي، على راحة من المشاركة في المران بعدما قرر خالد محمود طبيب الفريق منح اللاعب راحة من مران اليوم بعد موافقة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في ظل غياب اللاعب عن المباراة بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن الأهلي والذي خاض 26 مباراة يحتل المركز الثالث برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني وخمس نقاط عن بيراميدز متصدر المسابقة حاليًا.