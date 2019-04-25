هداف بريميرليج.. ماذا لو تساوى صلاح-أجويرو- أوباميانج؟

لم يتبقى سوى 3 جولات فقط على نهاية الموسم الحالي للدوري الإنجليزي 2018/2019، وسط صراع بين لاعبي أندية بريميرليج على لقب هداف البطولة.

اقتحم اللاعب الجابوني بيير -ايمريك أوباميانج نجم فريق آرسنال الإنجليزي صراع هدافي الدوري الإنجليزي بعدما تقاسم محمد صلاح جناح ليفربول الصدارة مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي، لتصبح المنافسة بين الثلاثي على لقب "الهداف" هذا الموسم.

لاعب آخر بإمكانه الدخول في قائمة الهدافين وهو السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي وصاحب الـ18 هدفًا.. ولكن ماذا لو استمرت المنافسة حتى الجولة الأخيرة وتساوى أكثر من لاعب في عدد الأهداف؟

الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز أو كما يطلق عليها "Premier League Golden Boot" هي جائزة سنوية تُقدم لهداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أكثر لاعب فاز بالجائزة هو تيري هنري أربع مرات منها 3 مواسم متتالية 2003/2004-2004/2005-2005/2006.

الجائزة لا تخضع لأي قواعد ثابتة، ما يعني أنه في حالة تساوى أكثر من لاعب في عدد الأهداف فيتم تقاسم الجائزة بينهما، ولا يتم النظر إلى عدد الأهداف المصنوعة أو نسبة المشاركة في المباريات.

وبالنظر لتاريخ الجائزة فقد حدثت تلك الواقعة في أكثر من مناسبة:

موسم 1997 /1998

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تساوى الثلاثي كريس سوتون (بلاكبرن روفرز، ديون دبلن (كونفنتري سيتي) وماكيل أوين (ليفربول) بنفس رصيد الأهداف في تلك النسخة حيث سجل كل منهما 18 هدفًا من إجمالي 36 مباراة عدا سوتون شارك في 35 فقط.

موسم 1998 /1999

تقاسم ماكيل أوين (ليفربول)، دوايت يورك (مانشستر يونايتد) وجيمي فلويد (ليدز يونايتد) صدارة جدول هدافي الدوري في تلك النسخة برصيد 18 هدفًا لكل منهما.

سجل أوين الـ18 هدفًا في 30 مباراة، بينما شارك يورك في 33 مباراة، أما فلويد فتواجد في 36 مواجهة مع فريقه.

موسم 2010 /2011

تقاسم كارلوس تيفيز لاعب مانشستر سيتي صدارة ترتيب الهدافين مع ديميتار برباتوف لاعب مانشستر يونايتد في ذلك الوقت.

سجل كلا اللاعبين 20 هدفًا في البطولة من أصل 31 مشاركة لتيفيز مقابل 32 للاعب يونايتد الإنجليزي.