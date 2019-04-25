شكرا لقرائتكم حازم إمام: الحكام الأجانب بيغلطوا والناس بتبلعها ولو كان مصرى تبقى ليلته سودا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، من قرار لجنة الحكام بالجبلاية فى الاستعانة بحكم مكسيكى لإدارة مباراة الأهلى والمصرى والمؤجلة من الأسبوع 19 من عمر الدورى.

قال حازم إمام عبر برنامج وان تو الإذاعى، إنه أول مرة يرى حكم مكسيكى يدير مباريات فى مصر ولا أعلم ما الذى دفعه لإرسال طلب الاستعانة بحكام من امريكا اللاتينية بدلا من طلب حكام أوروبيين.

أوضح أن المصرى هو من طلب الحكام الأجانب وأصبح الطلب علي الاستعانة بحكام أجانب كثيرا مع دخول مسابقة الدورى فى مراحلها الأخيرة، متابعا "علي الرغم أنه الممكن أن يكون له أخطاء ولكن الناس بتبلعها ولو كان حكم مصري عمل الاخطاء دى يتعرض للهجوم وتبقى ليلته سودا".