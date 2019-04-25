شكرا لقرائتكم موعد مباراة الاهلي والمصري .. وهل يفوز إيهاب جلال على الأحمر مجدداً ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الاهلي والمصري .. مواجهة مرتقبة الليلة



موعد مباراة الاهلي والمصري ، ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم فى الثامنة مساء الليلة عندما يستضيف الفريق البورسعيدى نظيره الأحمر فى قمة جديدة، تحبس الأنفاس خلال سباق الصدارة والمراكز الأولى للمربع الذهبى ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجارى 2018/2019.





موعد مباراة الاهلي والمصري .. موقعة كروية على استاد المكس



موعد مباراة الاهلي والمصري ، حيث تتجه أنظار عشاق القلعة الحمراء، صوب استاد المكس بالإسكندرية ، لمشاهدة المواجهة المرتقبة بين الأهلى ونظيره المصري البورسعيدي فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم ، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة عشر ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الاهلي والمصري





موعد مباراة الاهلي والمصري .. بوابة الأهلى للحفاظ على الدورى



موعد مباراة الاهلي والمصري ، المواجهة المصيرية للأهلى تعتبر هى بوابة العودة الوحيدة والأمل الأخير فى الوقت الحالى لتدراك أخطاء الماضى والعودة للمنافسة على صدارة الدوري المصري الممتاز والحفاظ على لقبه فى ظل المنافسة الشرسة ومطاردة الزمالك وبيراميدز الدائم للشياطين الحمر ، حيث يدخل الأهلى اللقاء فى المركز الثالث برصيد 58 نقطة ، ويحاول أن يتخطى منافسه الأبيض الذى يحتل الوصافة ب 60 نقطة ومطاردة فريق الأهرام الذى يتربع مؤقتا على صدارة الترتيب ب 63 نقطة جمعه من 29 مباراة بفارق مبارتين عن قطبين الكرة المصرية قبل مواجهة الليلة .



موعد مباراة الاهلي والمصري





موعد مباراة الاهلي والمصري .. المصرى يحاول الابتعاد بالمركز الرابع



موعد مباراة الاهلي والمصري ، فيما يحاول المصرى البورسعيدى الحفاظ على المركز الرابع لضمان اللعب فى بطولات افريقيا وتحديدا كأس الكونفدرالية الافريقية الموسم المقبل حال إنهاءئها الموسم الجارى فى المركز الرابع الذى يحتله برصيد 46 نقطة ، ولكى يبتعد عن المقاولون العرب 43 نقطة ومصر المقاصة 41 نقطة اللذان يحاولان تخطى الفريق البورسعيدى لخطف بطاقة التأهل للعب القاري وتمثيل مصر فى الكونفدرالية قبل 8 جولات من نهاية البطولة المحلية.

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موعد مباراة الاهلي والمصري .. الخسارة قد تطيح بالمدرب لاسارتى



موعد مباراة الاهلي والمصري ، المباراة ستكون هى المواجهة الأولى للمدربين حيث يسعى الأرجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى فى الفوز على المصري فى ظل سلسلة النتائج السيئة التى قدمها المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بالنادى وخصوصا بعد هزيمته الأخيرة أمام بيراميدز ومن قبلها الخروج المهين بأكبر خسارة للفرق المصرية افريقيا بخماسية صن دوانز الجنوب افريقي، وكلها هزائم جعلت مصير لاسارتى على كف عفريت وفى مهب الريح وقد تطيح الخسارة اليوم بالمدرب الأجنبى حتى قبل انتهاء مبارايات الدورى ، فهى مباراة إثبات الذات وتحديد المصير للخواجة.



موعد مباراة الاهلي والمصري





موعد مباراة الاهلي والمصري .. إيهاب جلال يسعى للفوز الثانى على الأحمر



موعد مباراة الاهلي والمصري ، فيما يحاول إيهاب جلال تحقيق الفوز الثانى على الأهلى مستغلا استفاقة فريقه المصرى البورسعيدى علاوة على وجود أوراق رابحة مثل النيجيري أوستن أموتو وإسلام عيسي ، وكذلك تعثر الأهلى فى المباراة الأخيرة وحاجته للفوز بأى طريقة والاندفاع فى الهجوم حيث يجيد جلال إدارة مبارايات الكبار وخصوصا القطبين.



موعد مباراة الاهلي والمصري





موعد مباراة الاهلي والمصري .. مشوار جلال مع الأهلى فوز و6 هزائم



موعد مباراة الاهلي والمصري ، والتقى إيهاب جلال خلال مسيرته التدريبية، مع الأهلى من قبل فى 8 مباريات قبل مواجهة اليوم، حيث فاز مرة واحدة وتعادل مثلها وتلقى 6 هزائم من الأحمر ، إلا أنه للمرة الأولى سيواجه الأهلى بقميص بورسعيد ويملك أفضيلة فى التشكيل والمعنويات ، وفاز جلال بقميص مصر المقاصة على الأهلى بهدف نظيف ، فيما حقق تعادل إيجابى مرة واحدة أيضا فى المقاصة بنتيجة 2/2، كما أنه تلقى 4 خسائر من الأهلى عندما كان مدير فنى لفريق المقاصة بنتائج 1/0 مرتين ، و2/0، و2/1، كما تلقى هزيمة أهلاوية عندما كان يقود إنبى بنتيجة 4/1 وثلاثية أخرى بقميص الزمالك فى الكلاسيكو المصرى.