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شكرا لقرائتكم غرامة متوقعة.. 20 ألف جنيه عقوبة على الزمالك بسبب أحداث بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بات من المؤكد تغريم نادى الزمالك مبلغ 20 ألف جنيه بسبب الأحداث التى تلت مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز فى الدورى والتى فاز بها الأخير بهدف نظيف سجله على جبر، حيث أن لوائح الجبلاية تؤكد وجود عقوبة مالية على القلعة البيضاء.
وبحسب ما أكده مصدر باتحاد الكرة أنه كما حدث من قبل فى مباراة الأهلى وبيراميدز ، سيتم تطبيق نفس المبدأ فى مباراة الزمالك وبيراميدز، حيث قرر اتحاد الكرة توقيع غرامة مالية على الأهلى فقط قدرها 40 ألف جنيه بسبب هتافات الجماهير المسيئة.
تابع أن الزمالك سيتم تغريمه 20 ألف جنيه لأن الأحداث التى وقعت قام بها اللاعبون والجهاز الفنى وليس الجماهير لذا سيتم تغريم الأبيض 20 ألفا.
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