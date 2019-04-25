شكرا لقرائتكم طارق يحيى: جروس مش محتاج حد يساعده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد طارق يحيى نجم الزمالك السابق طريقة إدارة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض، لاعبيه خلال مباراة بيراميدز الأخيرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز والتى خسرها أبناء ميت عقبة بهدف وحيد.

قال طارق يحيى فى تصريحات لبرنامج "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت أن تكليف الثنائي محمد إبراهيم ويوسف أوباما بأدوار دفاعية وعدم استغلال النزعة الهجومية لديهم فى الضغط على المنافس، خطأ كبير وتسبب فى استهلاكهم في الدفاع.

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وأضاف طارق يحيى أنه كان أولى على جروس الاعتماد على محمود عبد العزيز "زيزو" ليكون بديل فرجانى ساسى لاسيما وأنه يجيد اللعب "بوكس تو بوكس"، حيث سبق ودربه من قبل فى الاسماعيلى وهو الأحق بخلافة النجم التونسى.

ويرى طارق يحيى أن الزمالك لم يصل مرمى بيراميدز فى الشوط الأول خاصة وأن محمد إبراهيم لم يكن يهاجم وكانت مهامه دفاعية بشكل أكبر، مستبعدا أن يكون جروس بحاجة لوجود مساعد فى جهازه الفنى خاصة أن الموسم قارب على الانتهاء ومن الممكن أن يكون ضرر ضم مساعد للمدرب السويسرى أكبر من نفعه.