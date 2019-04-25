شكرا لقرائتكم رمضان السيد: سنقاتل لبقاء النجوم بالممتاز لآخر ثانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث رمضان السيد المدير الفنى الجديد للنجوم عن خطته لتصحيح مسار فريقه وإنقاذه من شبح الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية بعد توليه المسئولية بشكل رسمى خلفا لمؤمن سليمان الذى تمت إقالته من منصبه.

قال السيد فى تصريحات عبر برنامج وان تو الإذاعى، نعمل على تحسين أداء الفريق خاصة فى اللعب علي الكرات المرتدة خاصة أن فريقه كان يعمل بعشوائية فى الثلث الهجومى خلال الفترة الماضية، ونعمل على استغلال المساحات وتصحيح النواحى الدفاعية.

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استطرد أنه ينوى تغيير طريقة فى الفترة القادمة ويعتمد على طريقة 3 / 4 / 3، وهو ما تم تطبيقه خلال مباراة ودية ضد مجموعة فريق اللاعبين الأفارقة فى مصر، مشددا على القتال لآخر ثانية والتمسك بأمل البقاء في الممتاز.

وعن توقعه للفرق الهابطة، أكد رمضان السيد أنه من الصعب تحديد الفرق الهابطة قبل مرور ثلاث جولات من المسابقة لاسيما وأن جميع الفرق المهددة بالهبوط لديها مباريات صعبة فى اللقاءات المتبقية من عمر المسابقة.