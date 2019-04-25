شكرا لقرائتكم معسكر خارجي للمنتخب الأوليمبي فى يونيو المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، خوض معسكر خارجي للفراعنة خلال فترة التوقف الدولي في يونيو المقبل. واستقر شوقى غريب على أن يتم تقسيم معسكر المنتخب في يونيو إلى مرحلتين، الأولى في القاهرة، والثانية في الخارج، وقد يكون في دولة أوروبية أو آسيوية. Advertisements كما يناقش غريب إمكانية خوض المنتخب الأولمبي مباراة ودية في القاهرة وأخرى خارجها أو يخوض الوديتين في الخارج. كان المنتخب الأولمبى أقام معسكر أوربيا ناجحا فى مارس الماضى وخاض خلاله وديتين أمام أمريكا وهولندا.

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