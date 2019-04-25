بلاها المكسيك خليك فى أوروبا .. الجبلاية تبحث عن حكام الزمالك والإنتاج...

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جدة - عمرو شويل الزمالك والانتاج الحربى



فتحت لجنة الحكام باتحاد الكرة خط اتصال مع عدد من الاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم حكام لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى المقرر لها أول مايو المقبل فى الدورى.

كان الزمالك قد طلب الاستعانة بطاقم حكام أجانب لمباراته ضد الإنتاج الحربى، وهو ما دفع اتحاد الكرة لمخاطبة عدد من الدول الأوروبية لاستقدام حكم أجنبى.

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الزمالك والانتاج الحربى

كان اتحاد الكرة قد استقدم حكم مكسيكى لمباراة الأهلى والمصرى المقرر لها مساء اليوم لكنه فى الوقت نفسه استقر على استقدم طاقم تحكيم أوروبى لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى.