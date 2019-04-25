شكرا لقرائتكم حازم إمام يعود للتدريبات الجماعية فى الزمالك بعد أسبوع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود حازم امام الظهير الأيمن للزمالك، للتدريبات الجماعية بعد أسبوع في ظل خوضه لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية بسبب إصابته بمزق في عضلة السمانة.

ويغيب حازم إمام عن مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام النجم الساحلي التونسي المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الأربعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وأكد مصدر بالفريق الأبيض أن اللاعب يؤدي حاليا المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي له تمهيدا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق نهاية الأسبوع المقبل.