- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم حازم إمام يعود للتدريبات الجماعية فى الزمالك بعد أسبوع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعود حازم امام الظهير الأيمن للزمالك، للتدريبات الجماعية بعد أسبوع في ظل خوضه لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية بسبب إصابته بمزق في عضلة السمانة.
ويغيب حازم إمام عن مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام النجم الساحلي التونسي المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الأربعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأكد مصدر بالفريق الأبيض أن اللاعب يؤدي حاليا المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي له تمهيدا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق نهاية الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام يعود للتدريبات الجماعية فى الزمالك بعد أسبوع... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.