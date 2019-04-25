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شكرا لقرائتكم حازم إمام: بيراميدز كسب الزمالك بـ"تغفيلة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن بيراميدز تمكن من الفوز على الزمالك فى المباراة التي جمعت الفريقين باللقاء المؤجل من الجولة 26 للدورى بـ"تغفيلة".
قال حازم إمام عبر برنامج وان تو الإذاعى إن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك فشل في توظيف التونسى حمدى النقاز خلال المباراة لاسيما وأن اللاعب لا يجيد لعب الكرات الرأسية، وكان مكلف بمراقبة لاعب مميز فى الكرات الرأسية بحجم على جبر.
أضاف حازم أنه كان يجب على جروس أن يكلف النقاز بالتغطية علي الزاوية اليمنى للمرمى بدلا من مراقبة أحد اللاعبين فى الكرات العرضية.
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