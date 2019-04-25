شكرا لقرائتكم لاتسيو يقصي ميلان من كأس إيطاليا ويطير للنهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صعد لاتسيو للمباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 - صفر على مضيفه ميلان يوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما في شهر فبراير الماضي، انتهى بالتعادل السلبي، ليحجز لاتسيو بطاقة التأهل الأولى لنهائي المسابقة.

وارتدى الأرجنتيني خواكين كوريا ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58. وبذلك، رد لاتسيو اعتباره من خسارته أمام ميلان بركلات الترجيح بالدور ذاته لنسخة البطولة في الموسم الماضي، ليضرب موعدا في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين فريقي أتالانتا وفيورنتينا.

ويستعد الفريقان لخوض مباراة العودة على ملعب أتالانتا يوم الخميس، علما بأن مباراة الذهاب التي جرت في معقل فيورنتينا قد انتهت بالتعادل 3 - 3.